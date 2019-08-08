وزير داخلية المؤقتة: انخفاض معدل الجريمة في بنغازي

التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، خلال الجمع الصباحي لمنتسبي مديرية أمن بنغازي بمعهد تدريب الشرطة في منطقة الهواري .

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن بوشناف، أكد انخفاض معدل الجريمة في مدينة بنغازي، وقلة القضايا المقيدة ضد مجهول، مطالبا ببذل المزيد من الوقت والجهد في سبيل المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تقيد الجميع بكافة التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي في تحسن مستمر بفضل جهود كافة أقسام ووحدات مديرية أمن بنغازي وكافة العاملين بها.

وحث مدير أمن بنغازي الجمع على ضرورة الالتزام بما هو موضوع في الخطة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي من خلال العمل الدؤوب في مراكز الشرطة والتمركزات الأمنية بما يضمن المجاهرة بالأمن ومحاربة كافة مظاهر الجريمة، وملاحقة المطلوبين للعدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وتضمن الجمع حضور أعضاء هيئة الشرطة بين ضباط وضباط صف وأفراد، وحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية عقيد الشريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للتدريب في الوزارة عقيد خميس الوزان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا