الآغا: النواب المقاطعون في طرابلس إستلموا 870 ألف دينار نظير مرتباتهم عن فترة المقاطعة

ليبيا – أكد رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أن حكومة الوفاق خصصت أكثر من 5 مليارات دينار لشراء أسلحة ودعم المقاتلين بالأموال نقداً.

الآغا لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء إلى أن تكلفة المقاتل تقارب 30 ألف دينار ليبي شهرياً ،مشيراً إلى توافر معلومات مؤكدة لديهم حول شراء حكومة الوفاق لأسلحة وطيران مسير من تركيا من خلال اعتمادات مالية تفتح من قبل وزارة الداخلية والصحة بحكومة الوفاق إلى مستفيدين كشركات سياحية ومحلات مجوهرات يملكها ليبيون في تركيا.

وأوضح أن حكومة الوفاق تستخدم الشركات السياحية كوسطاء لهذه الصفقات ، منوّهاً إلى أن بنك يوباي روما رفض فتح هذه الاعتمادات المشبوهة مع العلم بأن هذا البنك يملك المصرف الليبي الخارجي فيه أسهم تتجاوز 67%.

وإتهم الأغا المجلس الرئاسي بممارسة عمليات السمسرة على بيع صرف الأجنبي ، مشيراً إلى حصوله من سبتمبر 2018 إلى منتصف شهر يونيو الماضي على حوالي 24 مليار دينار ليبي وهي قيمة الرسم التي فرض علي بيع النقد الأجنبي ، مؤكداً خطورة هذا الأمر في استخدام هذه المبالغ بدعم الميليشيات لعرقلة عملية الجيش لتطهير العاصمة من الإرهابيين.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس لجنة السيولة عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن مايسمى بمجلس النواب طرابلس قام خلال الفترة الماضية بصرف ثمانمائة وسبعون الف دينار لكل عضو مجلس النواب من المقاطعين لمجلس النواب في طبرق وهي تمثل قيمة مرتباتهم عن الأعوام السابقة وصرف بدل سكن ومواصلات وقرطاسية وغيره وسداد مصاريفهم السياسية عن الأعوام الماضية.

رئيس لجنة الأزمة إختتم منشوره بالقول :” هم اعترفوا بمجلس النواب في طبرق فقط بلائحة المرتبات التي اصدرها”.

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