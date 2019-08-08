الثني يتعهد بدعم برامج استحقاق جودة التعليم الطبي بمبلغ 50 مليون

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس آليات الارتقاء بمخرجات قطاع التعليم في ليبيا خاصة فيما يتعلق باستحقاقات الجودة العالمية للتعليم الطبي بحلول العام الفين وثلاثة وعشرين ، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع المختصين بالخصوص.

وحسب موقع الحكومة فقد تناول الاجتماع الذي عقد بديوان بلدية بنغازي آليات تطبيق هذا الاستحقاق بالصورة المثلى المعتمدة لدى جميع الدول.

حيث أكد الثني على استعداده الكامل لدعم هذا الاستحقاق وذلك للإيفاء به من قبل كلية الطب بجامعة بنغازي قبل حلول العام الفين وثلاثة وعشرين ، كما تعهد بدعم برامج جودة التعليم الطبي بمبلغ خمسين مليون دينار ليبي، على أن تتم جدولة المبلغ بحسب المراحل المطلوبة لهذا الاستحقاق.

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