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الدفاع الإيطالية تُطمئن.. قاعدتنا في مصراتة بخير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن استهداف طيران سلاح الجو التابع للجيش الوطني لمطار مصراتة كان دقيقا للغاية ولم يطل القاعدة الإيطالية والمستشفى التابع لهم هناك.

الوزيرة أوضحت في تصريح نقلته وكالة آكي الإيطالية أن الجنود الإيطاليين في مدينة مصراتة ليسوا هدفا لهجمات أي طرف من أطراف النزاع في ليبيا مشيرة إلى أهمية وجود المستشفى العسكري الإيطالي بالمدينة نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الليبيين بحسب قولها.

وأكدت ترينتا أن حل النزاع في ليبيا لن يتم عسكرياً وأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار إلا عن طريق الحل السياسي مؤكدة وجوب جلوس جميع الأطراف الفاعلة على طاولة الحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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