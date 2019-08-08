الدفاع الإيطالية تُطمئن.. قاعدتنا في مصراتة بخير

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن استهداف طيران سلاح الجو التابع للجيش الوطني لمطار مصراتة كان دقيقا للغاية ولم يطل القاعدة الإيطالية والمستشفى التابع لهم هناك.

الوزيرة أوضحت في تصريح نقلته وكالة آكي الإيطالية أن الجنود الإيطاليين في مدينة مصراتة ليسوا هدفا لهجمات أي طرف من أطراف النزاع في ليبيا مشيرة إلى أهمية وجود المستشفى العسكري الإيطالي بالمدينة نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الليبيين بحسب قولها.

وأكدت ترينتا أن حل النزاع في ليبيا لن يتم عسكرياً وأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار إلا عن طريق الحل السياسي مؤكدة وجوب جلوس جميع الأطراف الفاعلة على طاولة الحوار.

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