الحرس البلدي طبرق يعدم 9000 كيلو جرام من الاسماك المتعفنة

أخبار ليبيا – خاص

أعدم جهاز الحرس البلدي بطبرق 9000 كيلو جرام من الأسماك المجمدة المتعفنة المستوردة من تونس بسبب سوء النقل والتخزين.

وأكد الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي مصطفى عوض زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الأسماك تم ضبطها أمس عن طريق المعلومات والتحريات التي وردت للجهاز حيث داهمت اللجنة الأمنية المشتركة إحدى ثلاجات حفظ الدواجن والأسماك في مزرعة في ضواحي طبرق.

وأضاف زاكي أنه بعد ثبوت عدم صلاحيتها عن طريق مركز الرقابة على الأغذية وبناء على تعليمات رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق تم إعدام هذه الكمية من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأفاد الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي أن المداهمات سوف تستمر على المحال والمخازن المخالفة التي لها علاقة بتخزين المواد الغذائية وتتعلق بصحة المواطن.

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