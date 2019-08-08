بلدي سرت يتفقد المخيم الكشفي المقام بالمدينة

قام عضو المجلس البلدي سرت صالح علي عيادة بزيارة تفقد خلالها فعاليات المخيم التدريبي الكشفي الذى تقيمه الفرقة الرابعة فتيان بفوج كشاف سرت بمشاركة 25 كشفيا و8 قادة كشفيين

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل إن عضو المجلس البلدي التقى مع قائد فوج كشاف سرت حسين المشاي وعددا من القادة الكشفيين المشاركين بالمخيم المقام بمدرسة سليمان الفارسى بمحلة الزعفران

وأوضح مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت إن هذا المخيم الكشفي يأتي استعدادا للمخيم الكشفي درجة اولى وثانية فتيان بعد عيد الاضحى المبارك بسرت

ويتواصل هذا المخيم بمحلة الزعفران ثلاثة ايام يجري خلاله استعراض المهارات وتقديم المحاضرات والفنون الكشفية وتدريب الكشفيين على الاعتماد على النفس وصقل المواهب

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