بليحق ينفي تكليف لجنة لمتابعة الأموال الليبية بالخارج

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما تردد من أنباء بشأن تكليف رئيس المجلس عقيلة صالح لجنة لمتابعة الأموال الليبية بالخارج وفتح حسابات خارجية وتوريد مواد.

وأكد بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الرسالة التي يجري تداولها في هذا الشأن مزورة ولا أساس لها من الصحة مشددا على أن صالح وجه بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه مجلس النواب.

وكانت وثيقة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن مجلس النواب أصدر قرار بتكليف عيسى الشريف بلقاسم عبدالغني بمهام رئاسة لجنة البحث والتدقيق في كل الحسابات التي تخص الدولة الليبيةبعضوية نوري محمد باللجنة على أن تتولى اللجنة مهام فتح حسابات تختص الدولة الليبية لإيداع المبالغ المستردة، وتوريد بدل بعض الحسابات مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية، وكذلك للجنة الحق في خصم ما قيمته 10% من كل مبلغ أو فاتورة توريد، وكذلك للجنة حق الصلاحيات في الاستعانة بمن تراه مناسب ومتعاون في إرجاع أموال ومستحقات ليبيا من أفراد وشركات وبنوك.

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