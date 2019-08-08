صحة المؤقتة تقدم هذه النصائح للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

دعت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المواطنين إلى التقيد بذبح الأضاحي بالمنازل أو المجازر المرخصة لمنع تلوث اللحوم بالغبار والأتربة ومنع تلوث البيئة من مخلفات الذبح وما يترتب عليها من تكاثر وانتشار لنواقل الأمراض.

وأوصت إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المواطنين بالفحص الظاهري للأضحية بعد الذبح والكشف على لون لحومها وأعضائها الداخلية وإعدام الأضحية المصابة إذا ما كانت تحتوى على أمراض يمكن أن تنتقل للإنسان مثل الدرن، ولكن إذا ما تواجد الدرن فى الرئتين فقط؛ فتعدم الرئتين وتستعمل باقي الذبيحة بعد معاملتها حرارياً، أما في حالة الحويصلات المائية الشريطية والأطوار اليرقية للديدان الشريطية فيتم إعدام الجزء المصاب فقط، أما الاكياس القيحية المعروفة بالخلد فيتم إزالة الكيس من اللحم دون وخزه والتخلص منه.

وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بجلود الأضاحي إلى مكاتب الزكاة أو المؤسسات الخيرية بالبلديات للاستفادة منها أو أعادة تدويرها، مطالبة المواطنين بمساعدة شركات النظافة بالبلديات في أيام العيد بعدم الرمي العشوائي للمخلفات أو أضرام الحرائق فيها مطالبة بالتخلص منها بطريقة سليمة عن طريق وضعها في أكياس متينة محكمة الإغلاق ووضعها في المواقع المحددة في كل حي أو محلة من شركة خدمات النظافة بالبلدية.

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