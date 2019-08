مجموعة أبناء ليبيا: استمرار اعتراف الأمم المتحدة بـ «الرئاسي» يحملها مسؤولية ما يحدث

طالبت مجموعة أبناء ليبيا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بالنظر في سحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته.

وقالت المجموعة إنه قد آن الأوان لأن تطبق الأمم المتحدة المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية للدول على المجلس الرئاسي وحكومته، وأن تحترم الإعلان الدستوري وأحكام المحاكم الليبية، مشيرة إلى أن استمرار اعتراف الأمم المتحدة بالرئاسي سيضعها موضع المسؤولية عما يعانيه الشعب الليبي.

