ندوة بعنوان “المرأة الليبية تحتضن الوطن” في مجمع الكليات الطبية بنغازي

بنغازي 08 أغسطس 2019 (وال) – أقيمت اليوم الخميس في مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية جامعة بنغازي ندوة بعنوان “المرأة الليبية تحتضن الوطن” بمشاركة نسائية كبيرة من الضابطات والمدنيات والمهتمات بالشأن العام .

وقدمت في الندوة التي أقيمت برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وجامعة بنغازي عدد من الورقات العلمية التي تناولت دور المرأة العسكرية ودور المرأة المدنية.

ومن جانبها قالت منسق تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة الدكتور عائشة البرغثي :”هدفنا هو أيصال رسالة لأهل طرابلس توضح كيف كنا وكيف أصبحنا قبل وبعد ثورة الكرامة”.

وأضافت البرغثي لوكالة الأنباء الليبية أن المرأه الليبيه الآن أصبح لها دور بعدما نصفها سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، مشيرة إلى أن الندوة كانت عبارة عن تؤامة بين المرأة المدنية والمرأة العسكرية.

وذكر مقرر اللجنة التنسيقية لتمكين المرأة الليبية جمال البرغثي أن عنوان هذه الندوة “المرأة الليبية تحتضن الوطن” يدل على خلق روح التعاون لخق الود بين المرأة المدنية والمرأة العسكوأضاف البرغثي ويدل أيضاً على أن المرأة الليبية متجهة إلى الأمام للقيادة وللحكومة القادمة ولخلق منظومة منتظمة في الشأن الليبي ولا شك في أن المرأة الليبية تفرض رأيها وحقها في الدستور الليبي.

وقدمت رئيس قسم القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي ونائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع الدكتورة جازية شعيتير ورقة علمية عن العلاقة والتشبيك بين المرأة المدنية والمرأة العسكرية والأمنية.

وأوضحت شعيتير لوكالة الأنباء الليبية أن المرأة المدنية هي التي تنتمي للنشاط المدني أي منظمات المجتمع المدني والمرأة الحقوقية والقانونية والمهتمة باالشأن العام، كل هذه الفئات يفترض بأن يكون بينها وبين المرأة الأمنية والعسكرية تشبيك بحيث يكون هنالك نوع من المشاركة في الأهداف والتخطيط لبناء الوطن. (وال/بنغازي) ن ع/ أ س/ هـ ع/ أ د

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