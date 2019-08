قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن من وصفهم بالميليشيات والمرتزقة يقومون بعملية تطهير عرقي ضد العرب في مدينة مرزق وذلك بالترهيب أو القتل أو شراء الممتلكات وإجبارهم على مغادرة المدينة.

التكبالي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس إلى قيام تبو غير ليبيين لا يحملون أرقاما وطنية بتلك الجرائم.

The post برلماني يهاجم الميليشيات: يقومون بالتطهير العرقي للعرب في مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية