صحة المؤقتة تدعو المواطنين للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها

دعت وزار الصحة في الحكومة المؤقتة المواطنين بالتقيد بذبح الأضاحي بالمنازل أو المجازر المرخصة لمنع تلوث اللحوم بالغبار والأتربة ومنع تلوث البيئة من مخلفات الذبح وما يترتب عليها من تكاثر وانتشار لنواقل الأمراض.

كما أوصت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها على فيسبوك، بالفحص الظاهري للأضحية بعد الذبح والكشف على لون لحومها وأعضائها الداخلية وإعدام الأضحية المصابة إذا ما كانت تحتوى على أمراض يمكن أن تنتقل للإنسان مثل الدرن، ولكن إذا ما تواجد الدرن فى الرئتين فقط؛ فتعدم الرئتين وتستعمل باقى الذبيحة بعد معاملتها حرارياً، أما الحويصلات المائية الشريطية والأطوار اليرقية للديدان الشريطية فيتم إعدام الجزء المصاب فقط، أما الاكياس القيحية المعروفة بالخلد فيتم إزالة الكيس من اللحم دون وخزه والتخلص منه ، كما توصي بالتبرع بجلود الأضاحي بدل رميها العشوائي إلي مكاتب الزكاة أو المؤسسات الخيرية بالبلديات للاستفادة منها أو أعادة تدويرها.

كما دعت الوزارة المواطنين إلي مساعدة شركات النظافة بالبلديات في أيام العيد بعدم الرمي العشوائي للمخلفات أو أضرام الحرائق فيها وتنصح بالتخلص منها بطريقة سليمة عن طريق وضعها في أكياس متينة محكمة الإغلاق ووضعها في المواقع المحددة في كل حي أو محلة من شركة خدمات النظافة بالبلدية.

