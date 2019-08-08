سلامة: خطة البعثة لحل الأزمة الليبية ستمر بـ3 مراحل أولها هدنة في عيد الأضحى

ليبيا – قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الخطة التي أعلنها مؤخرًا لحل الأزمة في ليبيا تمر عبر 3 مراحل.

سلامة أوضح في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية اليوم الخميس أن الخطة تتمثل في وقف إطلاق نار يتم تطبيقه خلال عيد الأضحى كخطوة أولى يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة ثم اجتماع للأطراف الليبية ، مضيفاً أن البعثة لم تتحقق بعد من القصف الجوي الذي إستهدف مدينة مرزق.

وقال :” ليس من السهل التحقق من جميع المعلومات التي نتلقاها في ليبيا، ولكن موقفنا سيكون حازمًا للغاية إذا تم التحقق من استهداف المدنيين عندما نحصل على معلومات كافية لأن مثل هذا الهجوم يتعارض بشدة مع حقوق الإنسان الأساسية الدولية “.

وحول الفرق بين خطة الحل ثلاثية المراحل التي أعلنها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وبين الخطط الأخرى المقترحة بشأن ليبيا أشار سلامة إلى أنه يعمل لصالح مؤسسة تسعى لتحقيق السلام وليس الحرب وأن الاجتماعات ضرورية عندما تكون هناك رغبة لإحلال السلام.

وبيّن المبعوث الأممي أنه في كل عملية سلام تُعقد اجتماعات على مستويات مختلفة وأن الفرق هنا يتمثل في الرسالة الصادرة عن الأطراف الليبية بشأن استعدادها لجولات جديدة من المباحثات علمًا أن هذه المباحثات تبدأ بما يحقق بناء الثقة المتبادلة، على حد تعبيره.

سلامة قال إن المرحلة الأولى من الخطة المذكورة في ليبيا تتمثل في تحقيق هدنة إنسانية يتم تطبيقها طيلة عيد الأضحى وتلتزم بها الأطراف وهذه الهدنة ستُظهر بأن الليبيين يفكرون لحل مشاكلهم بطريقة أخرى غير الحرب المستمرة منذ 4 شهور.

وأضاف: “بعد ذلك مباشرة، سندعو إلى مؤتمر دولي تشارك فيه الدول المعنية.. وهذا سينعقد قبل اجتماع الفاعلين الليبيين”.

واعتبر أن عقد مؤتمر دولي قبل اجتماع الأطراف الليبية يعد خطوة مختلفة عن خطط الحل السابقة ، مبيناً أنه قبل اجتماع السياسيين الليبيين يريدون التأكيد من دعم المجتمع الدولي لهم.

وحول مواقف بلدان المنطقة ، أشار سلامة إلى أن هذه البلدان ليست على موقف موحد وبالتالي ينبغي أن تعلن بلدان المنطقة عن النسق الذي تحتاجه وتحدد ما تريده في الحد الأقصى أو الحد الأدنى وبعد ذلك إقناع أصدقائها في ليبيا بقبول هذه التنازلات.

وأعرب سلامة عن تفاؤله بشأن التزام أطراف الحرب في ليبيا بالهدنة ، لافتا إلى أن هذه الهدنة ليست نهائية أو عبارة عن إلقاء السلاح.

وأكّد سلامة أنه يتلقى ردودًا إيجابية من بعض الأطراف بينما البعض الآخر لا يزال مرتابًا ، مضيفاً :” هناك من يريد ضمانات من الطرف الآخر بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار وهناك فرق بين الهدنة وبين إلقاء السلاح “.

ولفت إلى أن إلقاء السلاح بشكل نهائي يتطلب اتفاقًا له حدود ومراقبة ويتضمن تفاصيل تتعلق بما ستقوم به الأطراف بينما الهدنة هي عبارة عن تفاهم بين أطراف الحرب لوقف هجماتها بشكل طوعي لفترة زمنية معينة.

واستطرد : “لذلك نحن ندعو إلى الهدنة وآمل أن نتوصل إلى عملية إلقاء سلاح دائم عبر تحقيق تقدم في إطار اتفاق محدد في المستقبل”.

وأوضح أنهم على تواصل مع كافة الأطراف بما في ذلك ما وصفها بـ” البلدان التي تدعم حفتر ” وأن أغلبية البلدان التي التقى بها متفقة على حق الليبيين في التقاط أنفاسهم والعودة إلى منازلهم ولقاء أسرهم وقضاء العيد في أمن وسلام بعد 4 أشهر من الاشتباك.

ودعا المبعوث الأممي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بالأزمة الليبية وتنفيذ الوقف الكامل لحظر توريد السلاح إلى ليبيا على أن يتبع هذا الاجتماع آخر يضم الأطراف والأشخاص المؤثرين داخل لبيبا بغية وقف القتال واستئناف العملية السياسية.

ومن ناحية أخرى قال سلامة إنه جاء إلى تركيا لإلقاء كلمة في المؤتمر الحادي عشر للسفراء وشعر بسعادة كبيرة حيال هذا الأمر ، مشيرا إلى أهمية اللقاء والحديث مع دبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.

وأردف :” إن هذه المشاركة في المؤتمر تشكل أيضا فرصة مهمة بالنسبة إليه للقاء دبلوماسيين كبار فيما يتعلق بالأزمة الليبية”.

المبعوث الأممي بيّن أن ما يتطلع إليه من تركيا حيال ليبيا لا يختلف عن البلدان الأخرى ، معرباً عن أمله في أن تدعم أنقرة الهدنة في عيد الأضحى والاجتماع بين البلدان المعنية فضلاً عن القرارات التي سيتخذها الليبيون خلال اجتماعهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية