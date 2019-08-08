الفقية: إعلان هدنة أكبر مكسب لحفتر المترنح ليحافظ على ما حققه حتى الآن

ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب سليمان الفقية القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بإرتكابه عدد من الجرائم منها قصف مدينة مرزق على حد زعمه ، مطالباً بضرورة توثيق جميع هذه الجرائم المزعومة سواء استجاب المجتمع الدولي للتحقيق بها أو عدم إستجابته.

الفقية إعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعتها صحيفة المرصد أن حفتر لا يسعى لتأمين الجنوب بل يريد تأجيج الصراع القبلي في المنطقة الجنوبية وخلق بلبلة وفراغ ليتمكن من خلال ذلك جلب المرتزقة وغزو العاصمة حسب زعمه.

وإدعى إن ما حدث في مدينة مرزق جريمة بكل المقاييس وعلى وزارتي خارجية وعدل الوفاق الإهتمام والتركيز على هذا العمل لتوثيق ما وصفها بـ”الجرائم” وإيصالها وتوضيحها في الداخل والخارج للجهات المعنية، مضيفاً :”أنا لا أرى أي رد سريع من قبل المجتمع الدولي على ما يرتكب من جرائم فقط يحاول المجتمع الدولي إستغلال الأحداث للضغط على الشارع لإعلان هدنة التي لن يستفيد منها إلا حفتر لأنه يترنح ويريد الحفاظ على ما وصل له حتى ينتقل لحل سياسي .

ونوّه إلى أن ماوصفها بـ”أكذوبة” سيطرة القوات المسلحة على العاصمة أصبحت حالياً واضحة للجميع ، معتبراً أن أكبر مكسب لحفتر هو إعلان هدنة ليبقى شريك سياسي لا أكثر ولا أقل.

وجدد تأكيده على وجود عبث وكيل بمكيالين في العالم لأن الجريمة واضحة والمعتدي كذلك ولا حاجة للتحقيق بذلك حسب تعبيره ، مطالباً وزير خارجية الوفاق بحشيد طاقم سياسي لمتابعة وحل الأزمة الليبية من خلال إحراج الدول الداعمة والتي تعترف بحكومة الوفاق.

الفقية يرى أنه بعد صد ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وعودة غريان إلى حضن الوطن من وجهة نظره فقد أصبح هناك تذبذب في المجتمع الدولي والصحافة الأوروبية وبعض المواقف الدولية، مشيراً إلى أن التحركات على الأرض مكملة للتحرك الدبلوماسي الضعيف حالياً.

وعن سبب عدم ممارسة الضفط من قبل البعثة الأممية على القوات المسلحة لبيان مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة علق قائلاً :” الواضح أن سلامة منذ لا يقل عن 8 أشهر وضح إنحيازه الكامل عندما كان يتعامل مع حفتر كنا ندين هذا التعامل، لا نعترف بحفتر لأنه ليس جسم في الإتفاق السياسي لكنه يتعامل معه كواقع وفي الفترة الأخيرة أصبح الأمر أسوء مما كان عليه”.

وأشار إلى إنه في حال تم إعتبار “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) أمر واقع في المنطقة الشرقية فيجب محاسبته على كل ما يحدث ، مضيفاً :” يتحدث أنهم يتعاملون مع حفتر لأنه لا يوجد حكومة للثني وحفتر يقول أنه لو اتفقتم معي ساعات لا يكون الثني موجود وعباره عن ورقة من الورقات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية