وزير الدفاع الإيطالية: جنودنا في مصراتة بمنأى عن الضربات العسكرية

روما-العنوان

قالت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية إليزابيتا ترينتا، اليوم الخميس، إن الجنود الإيطاليين في مصراتة ليسوا هدفًا للهجمات لأي من “طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا”، وذلك في إشارة إلى الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو على المطار العسكري والكلية الجوية.

وأضافت، في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة على (فيسبوك)، “في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات الجنرال خليفة حفتر أيضاً مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية. إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطال الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال. وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات. نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين” المتحاربين في ليبيا”.

واعتبرت ترينتا، وفقًا لوكالة آكي الإيطالية، أن “وجود المستشفى (العسكري) الإيطالي في مصراتة لا يزال مهمًا نظرًا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي”.

وسبق أن صرحت الوزيرة الإيطالية، بوجود وحدة عسكرية إيطالية في ليبيا تضم 400 جندي إيطالي.

وأشارت إلى أنه، “في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا، لا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية”.

وقالت الوزيرة، “نواصل الإعراب عن قربنا من الليبيين ونمارس نشاطًا دبلوماسيًا، يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة، يهدف إلى وقف استخدام السلاح وإجلاس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية