وقفة احتجاجية نسائية تنديدا بما يحدث في مرزق

خرجت يوم أمس في مدينة مرزق وقفة نسائية في حي بند لواح الذي تقطنه قبائل ليبية عربية أو ما يعرف بقبائل الأهالي منددة بما يحدث في المدينة من تهجير وانتقام وحرق للمنازل على يد جماعات ” تباوية ليبية وتشادية ” مسلحة تتمركز في المدينة.

وطالبت المحتجات بالتدخل العاجل لحمايتهن وحماية الحي من القصف العشوائي الذي يستهدف الحي من قبل تلك المجموعات خاصة وأن عشرات الأسر من قبائل الأهالي قد نزحت لهذا الحي من حي الديسة وحي الحرية بعد اقتحامه من قبل المسلحين.

واتهمت النسوة كلا من البعثة الاممية والسفارة البريطانية بتشجيع تلك الجماعات المسلحة على ما تقترفه من جرائم منذ الشهر الماضي وغض الطرف عن هذه الانتهاكات.

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