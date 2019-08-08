بلدي سبها يبحث مع القطاع الصحي آلية عمل المراكز الصحية

عقد المجلس البلدي لبلدية سبها اجتماعا ضم كلا من مدير مركز سبها الطبي وعدد من مدراء الادارات الصحية بالمدينة، لمناقشة آلية عمل المراكز الصحية ومدى تأثر هذا العمل بجودة الخدمة المقدمة للسكان.

وتطرقت الجلسة لعمل مركز سبها الطبي، الذي تأثر سلبا بقصور العمل في المستوصفات والمؤسسات الطبية الأخرى، حيث توصل المجتمعون إلى قرار يقضي بتدوير العناصر الطبية والطبية المساعدة بين المؤسسات الصحية، والعمل على تفعيل خدمة المستوصفات والعيادات الخارجية.

وقالت مدير الشئون الطبية بمركز سبها الطبي سامية الجداوي لقناتنا، إن المركز لا يعمل كما ينبغي له بسبب قصور عمل العيادات الخارجية والمستوصفات.

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