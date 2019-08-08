صهد: مصراتة تشكل عقدة أمام حفتر لما تقدمه من تشكيلات مقاتلة تدافع عن طرابلس

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد القيادي في حزب الجبهو الوطنية أن مدينة مصراتة تشكل عقدة أمام “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) سواء من ناحية موقعها أو من ناحية الاتجاه السائد فيها برفض ما وصفه بـ”مشروعه السلطوي” وبما تقدمه من تشكيلات مقاتلة في معركة الدفاع عن طرابلس علاوة على أن مصراته بمطارها ومينائها تشكل بديلاً وسنداً للمرافق المماثلة في طرابلس حسب قوله.

صهد قال في تصريح خاص لموقع “الجزيرة.نت” القطري اليوم الخميس إن هدف من قصف مصراتة وقاعدتها الجوية هو تشتيت تركيز ما أسماهم بـ”المدافعين” عن طرابلس وإحداث أضرار وزعزعة الاستقرار والإيحاء بوجود اختراق لوحدة المدينة ، معتقداً أن القصف يؤكد على خسائر “حفتر” المتتالية وفشله في دخول طرابلس على حد زعمه.

وأردف مدعياً :” كما يدل من ناحية أخرى على تلقيه دعماً جوياً من الدول الاقليمية التي تسانده ، خاصة بعدما كشفت أوساط استخبارات حلف شمال الأطلسي الناتو عن تحليق طائرات استطلاع مصرية في أجواء قريبة من محيط المدينة علاوة على استخدام الطائرات المسيرة” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية