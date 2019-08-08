الثني يناقش حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء 

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري وعدد من مدراء الإدارات بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وناقش الثني خلال الاجتماع الاجراءات التي يجب تنفيذها للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل والتنسيق مع جميع الإدارات فيما يتعلق باستكمال المشاريع من صيانة محطات وخطوط الكهرباء بما يضمن خدمة المواطن على أكمل وجه.

مؤكدا أن الحكومة سبق لها أن خصصت الأموال لقطاع الكهرباء وأنها على أتم الاستعداد لتوفير جميع ما تحتاجه الشركة من مواد ومعدات وأجهزة يمكن توفيرها بالعملة المحلية.

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