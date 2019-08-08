منظمة إيطالية تدعم المؤسسات الصحية بمصراتة بمبلغ 900 ألف يورو

التقى عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الدائمة للصحة ببلدية مصراتة محمد التومي، اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الإيطالية بطرابلس، كل من ممثل المنظمة في ليبيا عثمان ساسي، والاستشاري بالمنظمة محمد القبرون.

وبينت بلدية مصراتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء اعتماد دعم بعض المؤسسات الصحية العاملة بالبلدية كمرحلة اولى بمبلغ 900 ألف يورو شمل توريد تجهيزات ومعدات طبية لتغطية احتياجات بعض تلك المؤسسات، موضحة أن المنظمة ستباشر إجراءات التوريد فور الاعتماد النهائي من وزارة الحكم المحلي في غضون شهرين من الاعتماد كما سيتم دعم قطاعي التعليم وبعض مشاريع المياه والصرف الصحي فور استكمال الجوانب الفنية من قبل المنظمة للبرامج التي تقدمت بها البلدية في هذين المجالين.

وأوضحت البلدية أن ذلك يأتي في إطار الدعم المخصص للعام 2018، حيث يستهدف البرنامج تخصيص مبلغ 100 مليون يورو للعام 2019 مشيرة إلى أنه يجري التنسيق مع المنظمة لتحديد الاولويات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية في المجالات المذكورة، وفي إطار ما يخصص للبلديات المستهدفة من هذا البرنامج.

وأشارت البلدية إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ برنامج دعم الاستقرار في ليبيا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بتنفيذ من منظمة التعاون الإيطالية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ومنظمة اليونيسيف، وبتنسيق وإشراف وزارة الحكم المحلي، والذي شمل قطاعات الصحة والتعليم ومجالي المياه والصرف الصحي ببعض البلديات في مرحلته الأولى.

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