معرض لتسويق التوابل والمُخللات المنزلية في هون

أقيم في مدينة هون معرض للمخللات المنزلية والتوابل الجاهزة بمبادرة سيدة من أهالي المنطقة لتسويق منتجاتها وتطرير مشروعها

وكان معرض المنتجات المنزلية الجاهزة ثمرة إنتاج للشيف خيرية أبوزيد التي قامت بهذا المعرض لتسويق منتوجها وليكون المعرض براحا يلتقي فيه سكان المدينة ليتجاذبوا أطراف الحديث.

توقيت المعرض الذي يأتي قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك لم يتم اختيار موعده عبثا، إذ يكثر تقديم أصناف المخللات والتوابل في الموائد المقدمة مثل المشويات وأصناف الطعام المختلفة والتي يكون أساسها لحم الخروف والذي يقدم بطرق مختلفة قديمة وجديدة مع بعض الثوابت كالمخللات.

وحاولت منظمة المعرض الاعتماد على المنتوج الزراعي المحلي بمختلف أصنافه كالزيتون والفلفل وزيت الزيتون والجزر والباذنجان والبصل والثوم والتين والكرم دعما لمبدأ الاكتفاء الذاتي والتشجيع على الاستفادة والدعم للمنتج المحلي الذي يحظى بجودة عالية ومضمونة خالية من المواد الكيماوية والحافظة.

وتعد هذه المبادرات الفردية دعما اقتصاديا للمنتج المحلي وتشجيعا للأسرة الليبية المنتجة التي تعتمد على نفسها في تأمين قوت يومها من صناعات محلية مختلفة وذات جودة عالية.

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