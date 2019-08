الحبري: الحكومة تعاقدت مع 5000 وحدة سكني لمعالجة مشكلة إسكان المواطنين

المتوسط

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن الحكومة قامت بالتعاقد على شراء عدد (5000) وحدة سكنية لمعالجة مشكلة الإسكان للمواطنين الذين تضررت منازلهم أثناء الحرب في بنغازي.

وأضاف خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، أن الإجراءات المالية والصرف تتم وفق ماهو متبع في التشريعات الليبية ، وجميع الجهات الإشرافية والتنفيذية تقوم باعتماد الإجراءات المالية الصادرة عن لجنة استقرار بنغازي ، وهناك ميزانية تقديرية تم أعدادها تشمل جميع المشاريع الخدمية بلغت حوالي مليار وسبعمائة مليون دينار ، هناك جدول زمني لكافة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال أربع سنوات ، وأن ماتم صرفه حتى الآن هو مبلغ (155) مليون دينار ، والمستهدف حتى نهاية العام الحالي صرف مبلغ (200) مليون دينار .

وأوضح الحبري بأن هذا الاجتماع جاء بدعوة من السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وذلك لعرض بعض الملاحظات التي قامت الهيئة بتسجيلها على أعمال لجنة استقرار بنغازي ، ومعرفة ردود اللجنة المكلفة بإدارة لجنة استقرار بنغازي.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة استقرار بنغازي ، وقامت بالتواصل مع اللجنة وبلدية بنغازي وأطلعت على محاضر الاجتماعات ومراجعة عقود المشاريع وإجراءات التعاقد والتكليف، مشيرا الى تسجيل ملاحظات على الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بسداد مستحقات الشركات ، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون سواء أثناء التكليف أو التعاقد ، أو تنفيذ الإجراءات المالية والأشراف على المشاريع حتى تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله.

وأوضح رئيس الهيئة بأنه أثناء متابعة الهيئة لأعمال الحكومة تبين وجود مشاكل أثناء تنفيذ المشاريع نتيجة الأسعار النمطية والتي جعلت من الصعب تنفيذ بعض المشاريع ، وهناك حلول وضعت يجب مراعاتها في أعمال لجنة استقرار بنغازي.

من جانبه تحدث علي الأوجلي عضو لجنة استقرار بنغازي، موضحاً بأن هناك تجاوزات حدثت أثناء التعاقد مع بعض الشركات، وهناك معالجات قامت بها اللجنة لتصحيح تلك التجاوزات ، وهناك معالجات تم تنفيذها على بعض المشاريع بالاتفاق مع الشركات المنفذة وستقوم اللجنة بالرد على أية ملاحظات ترد من الهيئة وفي حال وجود أية مخالفات سيتم معالجتها.

