المتوسط

نفى المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي صحة الرسالة المتداوله باسم رئيس مجلس النواب عقيله صالح عبر العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بشأن تكليف رئيس مجلس النواب شخصين بمتابعة الاموال الليبية بالخارج.

وأكد أن هذا التكليف مزور والرسالة المنشورة مزورة وغير صحيحة وأنه رئيس المجلس لم يقم بتكليفهما، كما وجه بالتحقيق في الجهات التى تقف وراء هذه الافعال الخسيسة والتي تقوم بالتزوير والاختلاس وملاحقتها دوليا ومحليا وتقديمها للعدالة لنيل العقوبة الرادعة

The post المريمي ينفي صحة تكليف رئيس البرلمان شخصين بمتابعة الأموال الليبية بالخارج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية