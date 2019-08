السراج يكشف ثلاث مخططات قيد التنفيذ لحل مشكلة الكهرباء

المتوسط

كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس، عن ثلاث مخططات قيد التنفيذ لحل مشكلة الكهرباء.

وناقش مع أمراء المناطق العسكرية، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، ومديرها التنفيذي، ومستشاري الطاقة وعضو من لجنة الطوارئ، آلية العمل المشترك بين هذه القطاعات للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من ازمة الكهرباء التي تفاقمت.

وأشار السراج إلى أنه قام خلال سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء قطاع الكهرباء، باعتماد استراتيجية تشمل ثلاث مخططات : قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تنفذ جميعها معا وبطريقة متوازية، لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

وأكد بأن هذه المخططات قيد التنفيذ، موضحا بأن اجتماع اليوم هو للمعالجة الفورية التي تخفف من حدة الازمة الآن وليس بعد أشهر، وذلك بالاتفاق على اتخاذ إجراءات فعالة وحازمة في مسألة طرح الاحمال وتوزيعها بشكل عادل في كافة المناطق دون استثناء.

وحذر بأن الحكومة لن تسمح لاي منطقة أو جهة بإرباك نظام طرح الأحمال، والاستحواذ على اكثر من حقها، واستعرض حزمة من الإجراءات التي ستتخذ لحماية الموظفين والمحطات، وتأمين غرف التحكم، والتصدي بكل قوة للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج، وقال بأن ذلك سيتم من خلال خطة امنية لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات المعنية، وإيجاد قواعد اشتباك للتعامل بحزم مع المجموعات الخارجة عن القانون، قائلا أن ما تقوم به هذه المجموعات من تصرفات لا يختلف عن ما يرتكب من انتهاكات، وقصف لمطار معيتيقة أو العبث بمؤسسات الدولة.

وأضاف قائلا : ” أنه لا يجوز ولا يصح ولا يعقل أن يضحي ابناءنا بأرواحهم على جبهات القتال، بينما تزيد انانية البعض من معاناة المواطنين، فالوطنية ليست كلاما يقال، بل تضحية وتفاني وإخلاص في خدمة الوطن، وسعي إلى ما ينفع الناس.”

ودعا السراج جميع مؤسسات الدولة، وكل الفعاليات الاجتماعية والثقافية ووسائل الاعلام، للتصدي لهذا العبث… كما طالب أعضاء مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤوليتهم في التعاطي مع الأزمة في مناطقهم وبلدياتهم، للالتزام بما تقرره الشركة العامة للكهرباء من طرح للأحمال.

وقال يجب أن نقف معا لتجاوز الأزمة، وأن نكون في مستوى تضحيات أبنائنا على الجبهات.

