اعتماد مؤسسات صحية ببلدية مصراته بمبلغ 900 ألف يورو

المتوسط

التقى عضو المجلس البلدي مصراته رئيس اللجنة الدائمة للصحة بالبلدية محمد التومي، صباح اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الإيطالية بطرابلس، كل من ممثل المنظمة عثمان ساسي في ليبيا، والاستشاري بالمنظمة الدكتور محمد القبرون.

وأضاف أنه تم اعتماد دعم بعض المؤسسات الصحية العاملة بالبلدية كمرحلة اولى بملغ 900 ألف يورو شمل توريد تجهيزات ومعدات طبية لتغطية احتياجات بعض تلك المؤسسات، وستباشر المنظمة اجراءات التوريد فور الإعتماد النهائي من وزارة الحكم المحلي في غضون شهرين من الاعتماد.

كما سيتم دعم قطاعي التعليم وبعض مشاريع المياه والصرف الصحي فور استكمال الجوانب الفنية من قبل المنظمة للبرامج التي تقدمت بها البلدية في هذين المجالين.

يأتي ما ذكر في إطار الدعم المخصص للعام 2018، حيث يستهدف البرنامج تخصيص مبلغ 100 مليون يورو للعام 2019 جاري التنسيق مع المنظمة لتحديد الاولويات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية في المجالات المذكورة، وفي إطار ما يخصص للبلديات المستهدفة من هذا البرنامج.

