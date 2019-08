لجنة الطوارئ تناقش حلول لتلافي أزمة الوقود خلال عيد الأضحى

المتوسط

خصصت لجنة الطوارئ اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم الخميس مع رؤساء مجالس إدارة شركات توزيع الوقود” الذي ضم كل من رئيس مجلس إدارة شركة الشرارة ” ابراهيم محمد”، الراحلة “ونيس العرفي”، وممثل عن شركة البريقة ” ابراهيم ابوبردعة” ، نفط ليبيا” محمد بوخريص”، بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد” خالد مازن”، بحثت خلاله الأسباب الرئيسة لأزمة نقص الوقود وتداعياتها على الوضع العام، وما خلفته من مختنقات في الطرقات.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على وضع حلول عاجلة لتلافي الأزمة وإلزام محطات الوقود العمل على مدار الساعة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وتأمين المحطات من قبل الأمن المركزي ،واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه إحداث خروقات أمنية لإرباك عملية توزيع الوقود.

