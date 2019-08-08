هذا ما صرّح به المدير التنفيذي لشركة الكهرباء خلال لقائه بالسراج

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري إنه عقد، بحضور أمراء المناطق العسكرية ووكيل وزارة الداخلية ومستشار الطاقة بالمجلس الرئاسي وعضو من لجنة الطوارئ، اجتماعا موسعا صباح اليوم الخميس بمقر المجلس الرئاسي مع رئيس المجلس فائز السراج.

وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن “هذا الاجتماع عقد للمعالجة الفورية التي تخفف من حدة أزمة الكهرباء، حيث تم اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة خلال عملية طرح الاحمال وتوزيعها بشكل عادل على كافة المناطق دون استثناء وأنه لن يسمح لأي منطقة أوجهة بإرباك عملية طرح الاحمال التي تقوم بها الشركة للمحافظة على الشبكة الكهربائية”.

وأضافت أنه “تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الاجراءات لحماية المناوبين والمشغلين والمحطات، حيث قامت الشركة بتزويد أمراء المناطق بكشف يحتوي على أسماء المحطات ومراكز التحكم بالمناطق ليتم تسيير دوريات مستمرة على مدار الاسبوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لحماية هذه المراكز الحيوية والمناوبين والمشغلين بها وسوف يتم التعامل بحزم مع المخالفين الذين يقومون بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية ومقارها وعامليها”.

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