مشائخ ترهونة يطالبون الجيش بالتصدي للمرتزقة في مرزق

طالب مجلس مشايخ ترهونة القيادة العامة للجيش والحكومة المؤقتة بالتصدي للمرتزقة الذين قاموا بششن هجوم على مدينة مرزق.

وقال المجلس في بيان له “إن مدينة مرزق التاريخية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية وجغرافية، ما جعلها مطمعا للمرتزقة الأعداء الذين يستخدمون ذرائع الصراع الاجتماعي للوصول إلى مآرب سياسية واقتصادية يمكن أن تتحقق لهم نتيجة انشغال المؤسسة العسكرية بمسألة تأمين طرابلس، كما يهدف المرتزقة من وراء الهجوم على مرزق إلى خلق جبهة أخرى للصراع في الجنوب”.

ودعا المجلس القيادة العامة والحكومة المؤقتة إلى ضرورة التصدي لهؤلاء المرتزقة، والقيام بواجب توفير المناخ الأمني الجيد لحماية أهل مرزق الذين يحتاجون لحمايتهم وقطع دابر المرتزقة والقضاء على أطماعهم وإفشال مخططهم الخطير” مؤكدا أن النجاح في ذلك هو نجاح في استكمال تأمين البلاد بشكل عام، وضمان للسيادة الوطنية الليبية.

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