المتوسط

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش أمس الأربعاء أن وحدات الجيش في جميع تمركزتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.

وقال اللواء 73 مشاة إن قوات الجيش نجحت في استهداف آليات تابعة لمسلحي حكومة الوفاق ، مشيراً إلى أن سلاح الجو مستمر بالمراقبة لتحركات قوات الوفاق والاستهداف المباشر لكل الإمدادات وإلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف مسلحيهم بشكل مستمر.

وشدد اللواء 73 مشاة على أن القوات المسلحة تنتظر الأوامر للتحرك وأن فرحة النصر قريبة.

The post اللواء 73 مشاة: وحدات الجيش تنتظر أوامر التقدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية