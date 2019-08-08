إيطاليا: لدينا قاعدة في مصراتة

أكدت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا اليوم الخميس أن الجنود الايطاليين في مدينة مصراتة ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” عن المسؤولة الايطالية قولها في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة (فيسبوك) “في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات الجنرال خليفة حفتر أيضاً مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطال الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين” المتحاربين في ليبيا.

وأوضحت ترينتا بأن “وجود المستشفى (العسكري) الإيطالي (في مصراتة) لا يزال مهمًا نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي” مشيرة إلى أنه “في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا، لا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية”.

وأردفت المسؤولة الإيطالية “نواصل الاعراب عن قربنا من الليبيين ونمارس نشاطا دبلوماسيا، يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة، يهدف إلى وقف استخدام السلاح وإجلاس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار”.

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