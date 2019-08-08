تركيب منظومة معلومات حديثة بمستشفى غدامس

ضمن التحديثات والتطورات التي يشهدها مستشفى غدامس العام ومن أجل الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تم تركيب منظومة تقنية للمعلومات تربط كل أقسام المستشفى ببعضها

دخول هذه التقنية سيسهم بتحسين الخدمات الصحية وذلك بتوفير المعلومات والتاريخ الطبي لكل مريض يتم إدخال بياناته بالمنظومة، إضافة إلى استخدام المكننة وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذول للتنقل بين الأقسام والعيادات.

وتساعد المنظومة مكتب شؤون الموظفين في اتخاذ القرارات الصائبة وأيضا على وضع الإحصاءات الإدارية والطبية المطلوبة من إدارة المستشفى بأزمنة وفترات متفاوتة.

وكانت إدارة المستشفى قد تعاقدت مع شركة خاصة لتوريد وتركيب هذه المنظومة الحديثة وذلك بتركيب جهاز تحكم رئيس ومد كوابل على مسافة تزيد عن اثنين كلم في كل أقسام المستشفى.

وتعتبر هذه المنظومة من الإنجازات الرائدة والمواكبة لكل ما تشهده الساحة الطبية على مستوى الوطن والعالم من تطور وتحديث

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