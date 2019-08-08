الجيش يواصل عملياته في طرابلس

أخبار ليبيا24-خاص

تواصل وحدات الجيش الوطني الليبي شن ضرباتها في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات، محققة بذلك عدة تقدمات بحسب تصريحات مسؤولين عسكريين.

وأكد آمر محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري، أن الوحدات العسكرية بالجيش حققت في وقت متأخر من يوم الأربعاء تقدماً باتجاه صلاح الدين جنوبي طرابلس.

المنصوري أفاد اليوم الخميس إن قوات الجيش اشتبكت مع المليشيات قرب معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، مشيرًا إلى أن تقدم الجيش كان في صورة قفزات تعبوبة للسيطرة على مراكز رصد جديدة كانت تابعة للمليشيات.

وكشف المنصوري أن المليشيات قد هربت أمام تقدم وضربات الجيش بحيث لم يعد هناك أكثر من مناوشات تبعها تقدم لوحدات الجيش وسيطرتها على مناطق الرصد.

هذا ودمرت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي، يوم الأربعاء، طائرة مقاتلة من نوع L39 على مدرج مطار مصراتة العسكري، عقب عودتها من قصف جوي استهدف مدنيين في تخوم طرابلس، بحسب ما أعلنت عنه الغرفة الرئيسية لعمليات سلاح الجو.

وسبق لسلاح الجو أن دمر في المكان نفسه طائرة شحن أوكرانيا تعمل لصالح تركيا وبها شحنة من الأسلحة.

وحذّر الجيش الوطني من استغلال مطار مصراتة للمجهودات العسكرية.

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