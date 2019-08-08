الحاسي يتابع مع الحبري ملف إعمار بنغازي

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية عبدالسلام الحاسي اليوم أعمال لجنة استقرار بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضو اللجنة علي الحبري وتطرق الحاسي لبعض المخالفات والملاحظات التي سجلتْها اللجنة المكلفة من الهيئة بمتابعة أعمال لجنة استقرار مدينة بنغازي

وشدد الحبري خلال الاجتماع على أهمية دراسة كافة الملفات المالية ومراجعة العقود، مشددا في ذات الوقت على أن تتم أعمال اللجنة والإنفاق حسب القوانين الليبية النافذة.

واستعرض الحبري أمام الحاسي إنفاق اللجنة الذي بلغ 155 مليون دينار من أصل المستهدف لهذا العام بإجمالي قدره 200 مليون دينار، وهو المخصص السنوي لهذا العام من إجمالي ما خصصته الحكومة المؤقتة لمشاريع الإعمار بقيمة قدرها مليار وسبعمئة مليون دينار من المفترض أن تصرف على مشاريع خلال أربعة أعوام.

وتطرق الحبري خلال الاجتماع لتعاقد الحكومة المؤقتة لشراء 5 آلاف وحدة سكنية لأصحاب المساكن المتضررة أثناء الحرب لتحرير بنغازي.

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