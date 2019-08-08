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البريقة تُحاول حل أزمة “طوابير البنزينة” بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمئنت شركة البريقة اليوم كافة المواطنين بشأن استمرار عمل الصهاريج المتنقلة الخاصة بتوزيع الوقود في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس في محاولة منها للحد من الأزمة الحاصلة منذ أشهر.

وجاء في إعلان البريقة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن رئيس لجنة إدارة الشركة عماد بن كورة أكد توفر البنزين بمستودعات الشركة في طريق المطار مع استمرار تدفق الوقود عبر ميناء طرابلس.

وأشارت شركة البريقة إلى أن أعمال نقاط التوزيع تعمل بشكل منتظم من أمام مستشفى ابوسليم وكلية البنات سابقا مع التأكيد على استمرار عمل نقاط البيع المتنقلة أيام عيد الأضحى بالتزامن مع الاستعداد لاستحداث نقاط توزيع جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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