شركة الكهرباء يكشف عن خطة لحماية محطات الكهرباء ومشغليها

أعلن المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء أنه تم تزويد أمراء المناطق بكشف يحتوي على أسماء المحطات ومراكز التحكم بالمناطق ليتم تسيير دوريات مستمرة على مدار الاسبوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لحمايتها والمناوبين والمشغلين بها.

وأكد عبر تدوينة نشرتها صفحة الشركة أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين الذين يقومون بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية ومقارها وعامليها .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور أمراء المناطق ورئيس المجلس الرئاسي للمعالجة الفورية التي تخفف من حدة أزمة الكهرباء، حيث تم اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة خلال عملية طرح الاحمال وتوزيعها بشكل عادل على كافة المناطق دون استثناء وأنه لن يسمح لأي منطقة أو جهة بإرباك عملية طرح الاحمال التي تقوم بها الشركة للمحافظة على الشبكة الكهربائية

