مدير أمن بنغازي يوجه بضرورة الالتزام بالخطة الأمنية لتأمين المدينة

أكد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز على ضرورة تقيد الجميع بكافة التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي في تحسن مستمر بفضل جهود كافة أقسام ووحدات مديرية أمن بنغازي وكافة العاملين بها.

وحث العميد عبد العزيز الجميع على ضرورة الالتزام بما هو موضوع في الخطة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي من خلال العمل الدؤوب في مراكز الشرطة والتمركزات الأمنية بما يضمن المجاهرة بالأمن ومحاربة كافة مظاهر الجريمة، وملاحقة المطلوبين للعدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

