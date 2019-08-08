نساء من مرزق يطلق صرخة لحمايتهن من هجمات مسلحة

أخبار ليبيا24-خاص

أطلقت عشرات النساء من مرزق جنوب غرب ليبيا صرخة ناشدن من خلالها حمايتهن وأسرهن من عمليات الانتقام والتهجير على جماعات مسلحة.

وأظهر تسجيل مرئي رصدته أخبار ليبيا 24 وجرى تداوله على منصة (فيسبوك) يوم الأربعاء نساء من حي (بند لواح) الذي تقطنه ما يعرف بـ “قبائل الأهالي” منددات بما يحدث في المدينة من تهجير وانتقام وحرق للمنازل على يد جماعات مسلحة تتمركز.

وناشدت الوقفة النسائية بالتدخل العاجل لحق دماء المسلمين وحمايتهن وحماية الحي من القصف العشوائي.

وأظهرت التسجيل المرئي أصوات صرخات النساء من هول ما يحدث في مرزق.

ولقي رجل وزوجته من سكان مرزق مصرعهما على يد مسلحين أثناء محاولة الخروج من حي (المقريف) في مرزق نحو مكان أكثر أمنًا.

وطالت هذه الجريمة عائلة (محمد مختار علوة) صباح يوم الأربعاء، ووفقًا لشهود فقد قُتل في الحادث كل من رب الأسرة رفقة زوجته، فيما نجا طفلهما البالغ نحو 7 سنوات من الهجوم.

وبينت صور، آثار الرصاص والدماء إثر تعرض سيارة العائلة لهجوم مسلح.

وتأتي هذه الهجمات المسلحة في وقت اتهم فيه الناطق باسم القيادة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، حسن موسى، المدعوم من قبل حكومة الوفاق، بقيادة هجوم إرهابي على مرزق منذ يوم الأحد.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن موسى المدعوم من قبل حكومة الوفاق يحاول تهجير كافة المواطنين من منطقة مرزق، وقد قام بتجنيد مرتزقة مجرمين من النيجر وتشاد وحتى من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية وإجرامية.

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