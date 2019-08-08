وزير التعليم يصدر هذه القرارات بشأن امتحانات الشهادة الثانوية

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قرارا يقضي القاضي بتشكيل لجنة تسمى لجنة المواصلات برئاسة محمود القبلاوي مدير إدارة رياض الأطفال.

وبحسب القرار رقم 856 لسنة 2019 فإن اللجنة تعنى بتحديد الأماكن التي تتطلب توفير المواصلات وتوزيعها، تحديد الأماكن المكتظة وفتح المسارات الحركية، تحديد لجان الامتحانات التي تبعد عن سكن الطلاب لوضع خطة نقلهم إليها، اختيار الشركات الناقلة وتحديد الإيجارات لكل منطقة.

كما أصد عبد الجليل القرار رقم 859 لسنة 2019 القاضي بتشكيل لجنة المعلومات والاتصالات برئاسة لطفي عريبي مدير مركز المعلومات والتوثيق تعنى بمتابعة الأمور الفنية المتعلقة بتوفير خطوط الاتصالات للطلاب مع الجهات ذات العلاقة، التنسيق مع شركة المدار لتوصيل كل المعلومات للطلبة والمتعلقة بامتحاناتهم.

وأصدر عبد الجليل أيضا القرار رقم 855 لسنة 2019 القاضي بتشكيل لجنة تسمى لجنة متابعة إدخال أعمال السنة برئاسة فاضل بن سعيد مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد على أن تتولى التواصل مع مراقبات التعليم بالبلديات ومدخلي البيانات بالمدارس بشأن متابعة إدخال أعمال السنة، التأكد من تسجيل كافة الطلاب النازحين وكذلك طلبة المنازل والتكميلي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا