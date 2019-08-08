جولة تفقدية لمدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية في بنغازي

بنغازي 08 أغسطس (وال)-قام مدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية العقيد حسن الشلمانى ,بجولة تفقدية بالمدينة شملت جميع البوابات والتمركزات الأمنية التابعة للإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية .

واطلع الشلماني خلال الجولة على سير العمل في هذه البوابات وحث الأعضاء المكلفين على التحلي بالضبط والربط العسكري وبحسن المظهر العام لرجل الشرطة .

وأكد مدير الإدارة على روح التعاون بين كل المكلفين بهذه البوابات من الأجهزة الأمنية الأخرى، في إشارة لكلمة معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بو شناف ,في زيارته السابقة وهي “أن رجل الشرطة من أهم مهام عمله هو المحافظة على أمن الوطن والمواطن” . (بنغازي_وال) ف و

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