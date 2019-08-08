السعيدي: مرزق تُدك بالأسلحة الثقيلة

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي في تصريحات لـ218 إن الأوضاع في مدينة مرزق سيئة لأنها تدك بأسلحة ثقيلة تمتلكها عناصر تنتمي لعصابات تشادية دخلت بمساعدة من جماعات داخل المدينة.

وأضاف السعيدي عبر برنامج “LIVE” أن أهالي مدينة مرزق أناس مسالمون عزّل من أصحاب القلم والورقة وليسوا من أصحاب السلاح، مُحملاً مسؤولية ما يجري وما يزال يجري داخل المدينة للأجهزة الأمنية وللحكومة المؤقتة وللجيش الوطني قائلاً إنها مسؤولية أخلاقية، مشدداً على ضرورة أن يتم الالتفات للمدينة أكثر وللوضع في الجنوب كذلك.

وأظهر السعيدي خلال مداخلته الهاتفية نبرة شديدة تجاه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي قال إنها دعمت العصابات عبر مدها بالأموال، مذكراً المواطنين بأن هذه المجموعة المهاجمة هي نفسها هاجمت قاعدة تمنهنت في مدينة سبها في شهر أبريل الماضي وفي تلك الفترة بارك المجلس الأعلى للدولة هذه التحركات.

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