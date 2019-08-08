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السعيدي: مرزق تُدك بالأسلحة الثقيلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي في تصريحات لـ218 إن الأوضاع في مدينة مرزق سيئة لأنها تدك بأسلحة ثقيلة تمتلكها عناصر تنتمي لعصابات تشادية دخلت بمساعدة من جماعات داخل المدينة.

وأضاف السعيدي عبر برنامج “LIVE” أن أهالي مدينة مرزق أناس مسالمون عزّل من أصحاب القلم والورقة وليسوا من أصحاب السلاح، مُحملاً مسؤولية ما يجري وما يزال يجري داخل المدينة للأجهزة الأمنية وللحكومة المؤقتة وللجيش الوطني قائلاً إنها مسؤولية أخلاقية، مشدداً على ضرورة أن يتم الالتفات للمدينة أكثر وللوضع في الجنوب كذلك.

وأظهر السعيدي خلال مداخلته الهاتفية نبرة شديدة تجاه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي قال إنها دعمت العصابات عبر مدها بالأموال، مذكراً المواطنين بأن هذه المجموعة المهاجمة هي نفسها هاجمت قاعدة تمنهنت في مدينة سبها في شهر أبريل الماضي وفي تلك الفترة بارك المجلس الأعلى للدولة هذه التحركات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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