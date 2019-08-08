المريمي ينفي صدور تكليف من المستشار صالح لمتابعة الأموال الليبية بالخارج

نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي صحة الرسالة المتداولة بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتكليف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شخصين لمتابعة الأموال الليبية بالخارج.

وأوضح المريمي في تصريحات لقناة ليبيا أن التكليف المتداول مزور وغير صحيح مؤكدا بأن صالح لم يقم بإصدار أي تكليف لهذين الشخصين لمتابعة ملف الأموال الليبية.

وأضاف المريمي أن رئيس مجلس النواب أعطى توجيهاته بالتحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال والمتمثلة في التزوير والاختلاس لملاحقتها دوليا ومحليا وتقديمهم للعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا