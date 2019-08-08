مُتهمة مجلس إدارة الشركة بالاستهتار.. الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية تدعو لنقل الطائرات من مطار معيتيقة إلى بنغازي لتفادي تعرضها للقصف من قبل المليشيات

بنغازي-العنوان

وجه فرع المنطقة الشرقية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية المنطقة الشرقية نداء عاجلًا إلى مجلس إدارة الشركة ومصلحة الطيران المدني بطرابلس بضرورة نقل الرحلات التابعة للخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا وبعض من المطارات الأخرى، وذلك بسبب القصف المتكرر من قبل المليشيات على مطار معيتيقة الدولي.

وأكد مدير بشركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية، سراج عبد القادر الفيتوري، في بيان مسجل، اليوم الخميس، أن جميع الكوادر المشغلة التابعة للشركة في مطار بنينا والمطارات الأخرى في جاهزية كاملة لتسيير رحلات الشركة.

واتهم الفيتوري، مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية بطرابلس بالتعنت والاستهتار بحياة المواطنين وموارد الشركة.

وأعرب الفيتوري، عن تعجبه بتكدس طائرات الشركة بمطار معيتيقة تحت القصف المستمر في حين أن هناك طائرة واحدة تعمل بالمنطقة الشرقية تعجز عن تغطية بعض الرحلات المجدولة.

وتساءل الفيتوري، “ألم يأبى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المحسوبين على المنطقة الشرقية بمعاناة أهلهم العالقين بمطارات العالم وسبع طائرات تابعة للشركة عرضة للتهديد بالعاصمة وما هو موقهم من ذلك”.

وأضاف، “المفارقة لا تفهم إلا كنوع من تقزيم شرق البلاد والأغرب من ذلك تعاون البعض في هذا معهم في تصغير وتضييع حق أهل داره والنيل منهم”.

وتابع “ما هو المقابل الذي وعد به أو ليتحصل عليه. إن من يعبث بشركة الأفريقية اليوم ثُلة منتقمة لا تلتفت إلا لمبتغاها سيطرة غصبًا على الشركة وعاثت فيها فسادًا وتدميرًا”.

وأضاف، نحن هنا في فرع المنطقة الشرقية مُكبلين عن تقديم الخدمات المثالية لاستغلال أولئك تمركز سلطة القرار بالعاصمة ودعم من وزير خارجية الوفاق لهم وتطاوله على القضاء الليبي واعترافه بهذا المجلس المناقض للتشريعات والقوانين”.

وقال الفيتوري، “نداءاتنا جاءت متكررة كتحذير من أفعال هذا الجسم المبطل بحكم القضاء ليدرك بعض العالقين هنا ما ستؤول إليه الأمور من ضياع لمقدرات الشركة في حال تركت هذه الثلة تعبث وتستهتر بمقدرات الشركة وطائراتها”.

وأضاف، “في نهاية المطاف سيهرب المستهترون وسنقف على ركام طموحات أبناء مؤسسة الخطوط الجوية الأفريقية”.

وقال: “اليوم يا زملائنا بالعاصمة ويا زملائنا بشركة الخطوط الأفريقية، هبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فالوقت قد أزّف ولن ينفع حينها الندم والتحسر، حين تضيع أحلامكم وتطلعاتكم إلى أعتاب الأمجاد المتعجرفة لهؤلاء؛ فمجلس يسير بإيعاز من مقاتل مرتزق لا يريد بكم خيرًا وإنما يسير بكم إلى غيابة الفشل والخذلان”.

واختتم “كل الخيرين القائمين على مصلحة الطيران المدني بطرابلس هناك بالعاصمة المجروحة تقع على عاتقكم مهمة الذود عن مقدرات مؤسسة من مؤسسات البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية