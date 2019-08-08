اشتعال النيران بمُحرك طائرة ليبية في مطار قرطاج

فُوجئ العاملون بمطار قرطاج تونس، اليوم، باندلاع النيران في أحد مُحركات طائرة تتبع الخطوط الجوية الليبية، أثناء هبوطها بالمطار قادمة من بنغازي.

وأفادت مصادر من المطار أن المُسافرين الذين كان من المُفترض أن يعودوا إلى ليبيا على متن الطائرة ظلوا عالقين داخل المطار إلى حين انتهاء الأجهزة المختصة من صيانتها وإصلاح العطل المُفاجئ الذي أدى إلى اشتعال النيران بمُحركها.

ولم تُصدر شركة الخطوط الليبية حتى الآن أي بيان أو توضيح رسمي بشأن الحادثة أو مصدر الخلل.

ولاقت الحادثة استياءً كبيراً من قبل الليبيين الذين سارعوا إلى نشر صور الطائرة واستنكار ما وصفوه بـ”الاستهتار” بسلامة وحياة المواطن الليبي، وتهاون أجهزة الفحص والسلامة في أداء واجبهم.

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