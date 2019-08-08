افتتاح فرع إدارة مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الخميس مقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي بعد إتمام العمل على إنشائه بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وجاء الافتتاح ضمن المشاريع الحكومية التي تشرف عليها المؤقتة في بنغازي، من بينها مقر الأحوال المدنية والمجهز وفقا لأعلى المواصفات والتجهيزات التي تسهل العمل على تلبية احتياجات المواطن من سجلاتهم وأرقامهم الوطنية.

من جهته أكد الثني أهمية المصلحة، واصفا إياها بالحصن المنيع الذي يحافظ على الهوية الوطنية والأمن القومي.

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