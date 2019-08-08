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افتتاح فرع إدارة مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الخميس مقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي بعد إتمام العمل على إنشائه بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وجاء الافتتاح ضمن المشاريع الحكومية التي تشرف عليها المؤقتة في بنغازي، من بينها مقر الأحوال المدنية والمجهز وفقا لأعلى المواصفات والتجهيزات التي تسهل العمل على تلبية احتياجات المواطن من سجلاتهم وأرقامهم الوطنية.

من جهته أكد الثني أهمية المصلحة، واصفا إياها بالحصن المنيع الذي يحافظ على الهوية الوطنية والأمن القومي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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