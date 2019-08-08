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“الفوليو”: الجنود الإيطاليون في مصراتة عُرضة للصواريخ

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هل تعلم الحكومة أن الجنود الإيطاليين في ليبيا يتعرضون للصواريخ؟ هكذا تساءلت صحيفة الفوليو الإيطالية موجهة سؤالها للحكومة الإيطالية بأن جنوداً إيطاليين يتواجدون في ليبيا ويتعرضون للقصف تحديداً في مدينة مصراتة بعد سلسلة غارات جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني التي استهدف فيها طائرة أسلحة كانت بمطار المدينة العسكري.

وذكّرت الصحيفة الحكومة الإيطالية في مقال لها، بتواجد وحدة إيطالية قوامها ثلاثمئة جندي في مصراتة مهمتها الإشراف على مستشفى ميداني عسكري، في وقت تعرضت فيه مواقع عسكرية داخل المدينة لسلسلة غارات جوية في أقل من يومين.

تخوف الصحيفة على سلامة الجنود الإيطاليين يضع الحكومة الإيطالية في موقع محرج خاصة وأن المستشفى الإيطالي الميداني يقع بالقرب من المواقع المستهدفة من قبل سلاح الجو وهي المواقع العسكرية التي تعرضت للقصف خلال اليومين الماضيين وربما معرضة للقصف مرة أخرى وفي أي لحظة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وماذا ينتظرون …… هل ينتظرون زغاريد الليبيات وقبلات الليبيين وهم اعداء الدين والوطن ….. احتلوا ارضنا وقتلوا أجدادنا واختطفوا الليبيين ونقلوهم إلى إيطاليا وانتهكوا الحرمات وقاتلهم الليبيون دون سلاح فماذا ينتظرون اليوم منا ونحن نملك السلاح ولدينا شبابا غيورا قرأ الدرس واستوعبه وعرف اللعبة وعرف اطرافها والمشاركين فيها …… ورحم الله امير الشعراء العرب حين قال في رثاء شيخ الشهداء عمر المختار :
    ياويحهم نصبوا منارا من دم
    يوحي إلى جيل الغد البغضاء

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