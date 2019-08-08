مسؤول بالخطوط الأفريقية يدعو لنقل الطائرات من طرابلس إلى بنغازي لتفادي تعرضها لقصف المليشيات

أخبار ليبيا24-خاص

ناشد مدير فرع المنطقة الشرقية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية المنطقة الشرقية، سراج عبد القادر الفيتوري، ضرورة نقل الرحلات التابعة للخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا وبعض من المطارات الأخرى، تفاديًا لتعرضها للقصف المتكرر من قبل المليشيات على المطار.

واتهم الفيتوري، في بيان مسجل نشر اليوم الخميس على حساب الشركة بمنصة (فيسبوك) مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية بطرابلس بالتعنت والاستهتار بحياة المواطنين وموارد الشركة.

وأكد، أن جميع الكوادر المشغلة التابعة للشركة في مطار بنينا والمطارات الأخرى في جاهزية كاملة لتسيير رحلات الشركة.

وأعرب الفيتوري، عن تعجبه بتكدس طائرات الشركة بمطار معيتيقة تحت القصف المستمر في حين أن هناك طائرة واحدة تعمل بالمنطقة الشرقية تعجز عن تغطية بعض الرحلات المجدولة.

وتساءل الفيتوري، قائلًا: “ألم يأبى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المحسوبين على المنطقة الشرقية بمعاناة أهلهم العالقين بمطارات العالم وسبع طائرات تابعة للشركة عرضة للتهديد بالعاصمة وما هو موقهم من ذلك”.

وأضاف، “المفارقة لا تفهم إلا كنوع من تقزيم شرق البلاد والأغرب من ذلك تعاون البعض في هذا معهم في تصغير وتضييع حق أهل داره والنيل منهم”.

ومضى يتساءل: “ما هو المقابل الذي وعد به أو ليتحصل عليه. إن من يعبث بشركة الأفريقية اليوم ثُلة منتقمة لا تلتفت إلا لمبتغاها سيطرة غصبًا على الشركة وعاثت فيها فسادًا وتدميرًا”.

وأضاف، “نحن هنا في فرع المنطقة الشرقية مُكبلين عن تقديم الخدمات المثالية لاستغلال أولئك تمركز سلطة القرار بالعاصمة ودعم من وزير خارجية الوفاق لهم وتطاوله على القضاء الليبي واعترافه بهذا المجلس المناقض للتشريعات والقوانين”.

وقال الفيتوري، “نداءاتنا جاءت متكررة كتحذير من أفعال هذا الجسم المبطل بحكم القضاء ليدرك بعض العالقين هنا ما ستؤول إليه الأمور من ضياع لمقدرات الشركة في حال تركت هذه الثلة تعبث وتستهتر بمقدرات الشركة وطائراتها”.

وتابع: “في نهاية المطاف سيهرب المستهترون وسنقف على ركام طموحات أبناء مؤسسة الخطوط الجوية الأفريقية”.

ووجه الفيتوري نداء إلى العاملين بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، قائلًا: “اليوم يا زملائنا بالعاصمة ويا زملائنا بشركة الخطوط الأفريقية، هبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فالوقت قد أزّف ولن ينفع حينها الندم والتحسر، حين تضيع أحلامكم وتطلعاتكم إلى أعتاب الأمجاد المتعجرفة لهؤلاء؛ فمجلس يسير بإيعاز من مقاتل مرتزق لا يريد بكم خيرًا وإنما يسير بكم إلى غيابة الفشل والخذلان”.

واختتم “كل الخيرين القائمين على مصلحة الطيران المدني بطرابلس هناك بالعاصمة المجروحة تقع على عاتقكم مهمة الذود عن مقدرات مؤسسة من مؤسسات البلاد”.

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