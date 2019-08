باشر مصرف الوحدة درنة فرع وكالة الساحل الشرقي بصرف السيولة النقدية على زبائن الفرع بقيمة ألف دينار لكل حساب.

وجاء صرف السيولة على زبائن المصرف بعد انقطاع لأكثر من شهرين ومع قرب حلول عيد الاضحى المبارك وهو ما أدى إلى ازدحام المواطنين واصطفافهم في طوابير على شبابيك الصرافة.

