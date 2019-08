قال مصدر بصناعة النفط اليوم الخميس إن ليبيا استأنفت تشغيل حقل الشرارة النفطي عند انتاج محدود.

وأضاف المصدر أن مهندسين اختبروا خط الأنابيب الواصل من الحقل إلى ميناء الزاوية والذي كان أغلق الشهر الماضي.

