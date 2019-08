وصلت إلى بلدية غات سيولة نقدية قيمتها 12 مليون دينار ليبي قادمة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

ومن المقرر أن يتم توزيع السيولة النقدية على مصارف شمال أفريقيا ومصرف التجاري الوطني، حيث حدد سقف السحب بألف دينار بمصرف شمال أفريقيا، و600 دينار بمصرف التجاري الوطني.

