أصدر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تعليماته اليوم الخميس لكافة الوحدات العسكرية باعتبار أيام عيد الأضحى دواما رسميا.

وجاء في تعميم له، أنه على كافة الوحدات العسكرية الالتزام بالدوام خلال أيام الوقوف بجبل عرفة وعيد الأضحى المبارك.

